02.03.2017 14:38

Smashing Pumpkins: Nirvana lösten bei Billy Corgan Suizidgedanken aus

Fand einen Weg aus der Depression: Billy Corgan

SMASHING PUMPKINS-Frontmann Billy Corgan hat gegenüber dem "Why Not Now"-Podcast berichtet, dass ihn der Erfolg von NIRVANA und PEARL JAM Anfang der Neunziger in eine selbstmörderische Depression getrieben hat. Er sagt:

"Wir haben ein Album herausgebracht und waren sehr erfolgreich. Während unserer Promo-Tour kam NIRVANAs "Nevermind" raus und PEARL JAMs Album ebenfalls. Beide waren gewaltig. In einer kurzen Zeit haben sich die Umstände für Erfolg in unserem gegebenen Feld vollständig verändert. Alles, was ich in meinem Kopf aufbaute, war nicht mehr relevant. Ich fiel in eine seltsame Depression und darauf war ich nicht vorbereitet."

Cogan fährt fort: "Die Depression dauerte lange an, und ich war unfähi,g Songs zu schreiben. Meine Emotionen quälten mich und ich war an dem Punkt, wo man eines morgens aufsteht und entweder aus dem Fenster springt, oder sein Leben verändert."

Als dieser Morgen gekommen war, berichtet der Sänger, entschied er sich dagegen, aus dem Fenster zu springen und schrieb stattdessen den Song 'Today', der auf dem zweiten SMASHING PUMKINS-Album "Siamese Dream" zu hören ist.

