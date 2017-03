02.03.2017 13:34

Dark Tranquillity: Medley der kommenden 7"-Vinyl-Single ist online

Stellen "The Absolute" vor: Dark Tranquillity

DARK TRANQUILLITY werden am 24. März eine 7"-Vinyl-Single mit den beiden Songs 'The Absolute' und 'Time Out Of Place' herausbringen. Die beiden experimentellen Tracks waren bisher nur auf der Bonus-CD des letzten Albums "Atoma" zu hören. Die Platte wird in verschiedenen Farben erhätlich sein und ist auf 1000 Exemplare limitiert.

Viel Spaß mit dem Medley!

Online-Redaktion Online-Redaktion