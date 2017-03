01.03.2017 20:16

DevilDriver arbeiten an Country-Coveralbum

Haben die Country-Musik für sich entdeckt: DevilDriver



DEVILDRIVER werkeln aktuell an einem "Album mit Outlaw-Country-Coversongs", wie Sänger Dez Fafara verrät. Die Scheibe wird 13 "irre heavy, swingende Hammer-Outlaw-Tracks von einigen der besten Outlaw-Country-Künstler enthalten." Unter anderem wagen sich die Metaller an Songs von Willie Nelson, Johnny Cash, Johnny Paycheck und Steve Earle. Stolze fünfzehn Gastmusiker werden auf der Scheibe zu hören sein, inklusive LAMB OF GOD-Gitarrist Mark Morton. Weitere Details sollen in Kürze folgen.