01.03.2017 19:45

Quiet Riot: 'The Seeker' im Stream

Legen wieder los: Quiet Riot

QUIET RIOT präsentieren ihren neuen Song 'The Seeker' im Audiostream und greifen damit schon einmal ihrem kommenden Album "Road Rage" vor. Der Comeback-Langspieler der US-Rocker erscheint am 21. April bei Frontiers Music. Drummer und Gründungsmitglied Frankie Banali freut sich über die baldige Veröffentlichung:



"Das ist das erste offizielle QUIET RIOT-Album seit elf Jahren! Es enthält nur neu geschriebene und neu aufgenommene Songs. Wir sind der langen Tradition und dem Sound von QUIET RIOT treu geblieben, haben uns aber gleichzeitig auch musikalisch weiterentwickelt."



Viel Spaß mit 'The Seeker'!