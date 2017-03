01.03.2017 19:15

My Dying Bride: Neues Studioalbum ist in Arbeit

Werkeln am 13. Studioalbum: My Dying Bride

MY DYING BRIDE haben mit dem Songwriting für ihr 13. Studioalbum begonnen, das die britischen Dark-Metaller bei Nuclear Blast veröffentlichen werden. Sänger Aaron Stainthorpe kommentiert den frisch abgeschlossenen Deal mit der Plattenfirma:



"Mit großer Freunde dürfen MY DYING BRIDE verkünden, dass sie sich im Frühjahr 2017 mit den großen Nuclear Blast zusammengeschlossen haben und bereits am Material für ein neues Album arbeiten. Wir hoffen, dass diese Beziehung zwischen einem etablierten Label und einer etablierten Band dicke Früchte tragen wird und wir freuen uns auf die Zukunft! Cheers!"