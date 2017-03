01.03.2017 15:00

Royal Thunder: 'April Showers'-Musikvideo ist online

Das Cover von Royal Thunders "Wick"

ROYAL THUNDER haben ein Musikvideo zum Song 'April Showers' vom kommenden Album "Wick" veröffentlicht, das am 07. April via Spinefarm Records erscheinen wird. Die Band aus Atlanta um Sängerin Mlny Parsons, bringt mit "Wick" ihr drittes Studio-Album heraus. Das von Justin Reich produzierte Video, gibt es unten im Player.

Hier ist die "Wick"-Tracklist:

01. Burning Tree

02. April Showers

03. Tied

04. We Slipped

05. The Sinking Chair

06. Plans

07. Anchor

08. Wick

09. Push

10. Turnaround

11. The Well

Viel Spaß mit 'April Showers'!

