01.03.2017 13:14

Deez Nuts: 'Discord'-Musikvideo ist online

Das Cover zu "Binge & Purgatory"

DEEZ NUTS haben ein Video des Songs 'Discord' vom kommenden Album "Binge & Purgatory" veröffentlicht, das am 07. April in den Plattenregalen stehen wird. Das Video gibt es unten im Player zu sehen.

'Discord' ist nach 'Purgatory' der zweite Auszug aus der kommenden Platte. Die Hardcore-Punk-Band engagierte Neal Walters als Regisseur und Hayley Adams als Produzent für das Musikvideo.

Hier ist die "Binge & Purgatory"-Tracklist:

1. Binge

2. Purgatory

3. Antidote

4. Commas & Zeros

5. Break Out

6. Discord

7. Lessons Learned

8. Carried by Six

9. Cakewalk

10. For What It's Worth

11. Hedonistic Wasteland

12. Remedy

13. Do Not as I Do

Viel Spaß mit 'Discord'!

