01.03.2017 13:19

All That Remains: 'Safe House'-Lyricvideo veröffentlicht

Haben sich weiterentwickelt: All That Remains

ALL THAT REMAINS geben euch eine Kostprobe von ihrem kommenden Album "Madness" und packen den Lyric-Clip zum Track 'Safe House' aus. Frontmann Phil Labonte und seine Jungs aus Massachusetts bringen am 28. April ihren Langspieler in Umlauf. Produziert wurde die Scheibe von Grammy-Preisträger Howard Benson, der schon mit HALESTORM, PAPA ROACH und Chris Cornell zusammen arbeitete.

"Unser Ziel war es immer, Songs zu schreiben, die uns gefallen", so Labonte. "ALL THAT REMAINS wurden schon stark kritisiert für die Songs, die wir geschrieben haben und wegen der Vorstellungen der Leute, was wir tun sollten. Wir fingen als eine Art Death-Metal-Band an, entfernten uns davon und haben uns nie dafür entschuldigt."