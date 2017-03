01.03.2017 12:33

Ill Niño spielen gesamtes "Revolución"-Album auf der kommenden Tour

Spielen ihr "Revolución"-Album: Ill Niño

ILL NIÑO kommen im März und April auf Europa-Tour. Die US-amerikanischen Nu-Metaller um Sänger Christian Machado werden ihr erstes Album "Revolución" komplett performen und weitere Klassiker spielen. Als Support-Acts werden EKTOMORF, XTORTYA und MADLIFE dabei sein.

"Wir freuen uns riesig, alle unsere verrückten Fans in Deutschland wiederzusehen und ihnen dieses Mal nicht nur Hits wie 'God Save Us' und 'What Comes Around' zu servieren, sondern eben auch Songs wie 'I am Loco', 'If You Still Hate Me' und 'Rip Out Your Eyes'", verspricht Machado. "Einfach das ganze Album und alle unsere Hits. Wir lassen es noch einmal richtig krachen.“

ILL NIÑO live:

30.03.17 Oberhausen - Helvete (Zusatzshow)

31.03.17 Cham - LA

01.04.17 Berlin - Bi Nuu

02.40.17 Dresden - Konk Club

06.04.17 Memmingen - Kaminwerk

07.04.17 Oberhausen - Helvete – ausverkauft!

08.04.17 Rüsselsheim - Das Rind

15.04.17 Hamburg - Markthalle

16.04.17 Oberndorf a. Neckar - Easter Cross Festival

Online-Redaktion Online-Redaktion