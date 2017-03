01.03.2017 11:59

Vixen arbeiten an neuem Material

Planen ein neues Album: Vixen

VIXEN haben drei Jahre nach der Reunion angefangen, Songs für ein neues Album zu schreiben. Die Schlagzeugerin der Hardrock-Band, Roxy Petrucci, berichtet in einem Interview mit "Totally Driven Radio", das es unten im Player gibt:

"Wir haben einen Haufen Demo-Songs aufgenommen aber wir sind noch nicht so weit. Wir werden uns reinknien und uns Zeit lassen. Zwischen den Konzerten, die wir spielen, und dem Alltag, den man bewerkstelligen muss, werden wir es aber schaffen. Wir haben viel Spaß und wir lieben die Live-Shows momentan."

Außerdem planen die vier Frauen viele Konzerte im Sommer und möglicherweise auch eine Live-Platte. "Wir haben schon etwas bei der "Monsters Of Rock"-Kreuzfahrt für ein mögliches Live-Album aufgenommen, aber wir werden sehen, was daraus wird", so Petrucci weiter. "Wir bereiten uns gerade auf weitere Konzerte vor. Wir sind Weekend-Warriors, aber wir planen den ganzen Sommer durchzuspielen."

Viel Spaß mit dem kompletten Interview!

