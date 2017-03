01.03.2017 11:52

Drive: Rick Chavez ist tot

Drive-Gründungsmitglied Rick Chavez (r.) starb an inneren Blutungen

DRIVE-Gründungsmitglied Rick Chavez (g./v.) ist am 25. Februar überraschend in Houston, Texas verstorben. Todesursache waren einem Statement der Band zufolge "innere Blutungen". Chavez spielte auf beiden Alben der Band, "Characters In Time" (1988) und "Diablero" (1992). Kurze Zeit nach der Veröffentlichung ihres Zweitwerks legten die Progressive-Power-Metaller ihre Truppe nach Problemen mit ihrem damaligen Label Zoo Records auf Eis. Bereits 2009 war Sänger David Taylor nach einem Autounfall verstorben. DRIVE trauern um Rick: "Wir haben unseren furchtlosen Anführer wegen innerer Blutungen verloren. Es gibt keine Worte, die beschreiben können, wie sehr wir ihn vermissen werden. Wir lieben dich, Rick Chavez."



Ruhe in Frieden, Rick!