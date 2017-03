01.03.2017 11:24

Deep Purple: Roger Glover möchte nach der Tour nicht aufhören

Wollen noch weitermachen: Deep Purple

DEEP PURPLE-Bassist Roger Glover möchte nach der "The Long Goodbye"-Tour noch nicht aufhören. In einem Interview mit dem "Billboard"-Magazin sprach er über die Tour, die im Mai in Europa startet. Auf die Frage, ob der Titel der Tour den Fans etwas verraten soll, antwortete Glover:

"Das müsst ihr entscheiden, aber niemand von uns will aufhören. Wir wissen aber auch, dass ich jetzt 71 Jahre alt bin, Ian Gillan ebenfalls. Wir sind alle Ende sechzig, Anfang siebzig und der Körper macht nicht mehr so mit, wie der Kopf oder die Karriere. Wir sind an einem Punkt, wo man nicht mehr darüber nachdenkt, die nächsten acht Jahre weiterzumachen und ein neues Album zu schreiben."

Glover fährt fort: "Die Zeit, es zu beenden nähert sich, aber wir stehen dem Ende noch nicht gegenüber. Wir haben nicht vor, ein letztes Konzert oder eine letzte Tour anzukündigen. Wir machen so lange weiter, wie die Natur es erlaubt und wie wir es in Würde tun können. Die Tür schließt sich langsam, aber sie ist noch nicht geschlossen."

DEEP PURPLE live:



19.05.17 München - Olympiahalle

20.05.17 CH-Genf - Arena

30.05.17 Hamburg - Barclaycard Arena

06.06.17 Köln - Lanxess Arena

07.06.17 Dortmund - Westfalenhalle 1

09.06.17 Leipzig - Arena

10.06.17 Frankfurt - Festhalle

13.06.17 Berlin - Mercedes Benz Arena

14.06.17 Stuttgart - Hans Martin Schleyer Halle

24.06.17 CH-Hinwil - Rock The Ring

Online-Redaktion Online-Redaktion