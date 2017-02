28.02.2017 14:08

Papa Roach: Studio-Trailer zum neuen Album ist online

Geben einen Einblick ins Studio: Papa Roach

PAPA ROACH haben ein Video veröffentlicht, das die Band zusammen mit den Produzenten Nick Furlong und Colin Brittain bei den Arbeiten zu ihrem neuen Album im Studio zeigt. Das neue Werk der US-Amerikaner soll im Mai veröffentlicht werden. Das Video gibt es unten im Player. Frontmann Jacoby Shaddix kommentierte das Album beim Radio-Sender "Rock 105.5":

"Wir denken, dass das Resultat, also die neue Platte, sich so anhört, als hätten unser erstes Album "Infest" und unser zweites Album "Getting Away With Murder" Sex gehabt und ein Kind bekommen, das dieses neue Album ist. Ich bin so aufgeregt für jeden, der es komplett hören wird, weil es dich wirklich auf eine Reise mitnimmt."

Viel Spaß mit dem Trailer!

