28.02.2017 14:22

Alice Cooper kommt auf "Spending The Night With"-Tour

Kommt auf Deutschland-Tour: Alice Cooper

ALICE COOPER wird euch im Sommer und Herbst mit einer Gruselrockshow vom Feinsten eine Gänsehaut den Rücken runterlaufen lassen. Für ganze sieben Shows kommen der Sänger und seine Bands nach Deutschland. Alice, der mit bürgerlichem Namen Vincent Furnier heißt, nimmt seit dem Jahr 2000 auch seine Tochter Calico mit auf Tour, die auf der Bühne in verschiedene Rollen schlüpft und damit in die Fußstapfen ihrer Mutter tritt. Freut euch auf spektakuläre Konzerte mit jeder Menge Kunstblut, Zwangsjacken und natürlich der berühmt-berüchtigten Guillotine.



Karten für die untenstehenden Shows bekommt ihr, in Zusammenarbeit mit AD ticket, in unserem Ticketshop.



ALICE COOPER live:



02.08.17 Dresden - Junge Garde

18.11.17 Krefeld - Königspalast

20.11.17 Auroich - Sparkassen-Arena

21.11.17 Frankfurt - Jahrhunderthalle

23.11.17 Berlin - Tempodrom

24.11.17 Neumarkt - Jurahalle

25.11.17 Ludwigsburg - MHP Arena