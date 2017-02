28.02.2017 13:20

Megadeth: Dave Mustaine plant neues Album

Arbeiten an neuem Material: Megadeth

MEGADETH-Frontmann Dave Mustaine hat dem Magazin "Loudwire" erzählt, dass er zusammen mit Gitarrist Kiko Loureiro angefangen habe, Riffs für ein neues MEGADETH-Album zu schreiben.

"Wir versuchen den Songwriting-Prozess dieses Jahr zu starten, während wir auf Tour sind. Das ist eine günstige Situation, um Stift und Papier in die Hand zu nehmen", gab Mustaine bekannt. "Kiko und ich schicken uns schon gegenseitig regelmäßig Dateien. Das ist sehr aufregend, weil es das ist, was mich antreibt. Jedes mal, wenn ich neue Dateien in meinen E-Mails sehe, ist es wie Weihnachten."

Er fügt hinzu: "An diesem Punkt in meinem Leben möchte ich keine Risiken mehr eingehen. Ich will die Musik schreiben und hören, die ich liebe und das haben wir mit dem letzten Album "Dystopia" getan. Ich freue mich schon auf die nächste Zeit im Studio."

Erst kürzlich wurden die Bay-Area-Thrash für ihr aktuelles Album "Dystopia" mit einem Grammy-Award ausgezeichnet.

MEGADETH live:

04.08.17 Wacken - Wacken Open Air

17.08.17 CH-Zurich - Komplex 457

18.08.17 Wilburgstetten - Summer Breeze Festival

19.08.17 Hamburg - Elb-Riot

