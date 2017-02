28.02.2017 12:46

"Stahlwerk Radio"-Sendung ab März auf Star FM

Ab 9. März auf Star FM: "Heavy Hour" mit Jakob Kranz

"Stahlwerk Radio" die Metal-Sendung mit Moderator Jakob Kranz, wechselt den Sender: Statt wie bisher bei Fritz (rbb) wird die Show ab dem 9. März wöchentlich beim Berliner Rocksender Star FM 87,9 Maximum Rock über den Äther gehen. Ab diesem Datum trägt die Sendung den neuen Namen "Heavy Hour", einschalten könnt ihr ab 20:45 Uhr. Wer nicht in Berlin und Umgebung wohnt, kann die Sendung unter www.starfm.de im Online-Stream oder über die Star-FM-App verfolgen, freitags gibt es zudem eine Wiederholung im digitalen Star-FM-Metalradio "From Hell".



Der Wechsel zum neuen Radiosender kam zustande, da der Sendeplatz bei Fritz (rbb) von 20:00 Uhr auf Mitternacht verlegt werden sollte, was sowohl für viele Hörer als auch für zukünftige Live-Interviews ein Problem dargestellt hätte.