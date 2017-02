28.02.2017 11:32

Nitrogods: "Roadkill BBQ"-Album kommt im Mai, Tourdaten veröffentlicht

Das "Roadkill BBQ"-Artwork

NITROGODS veröffentlichen am 26. Mai ihr neues Album "Roadkill BBQ" via Steamhammer/SPV. Nach eigenen Angaben ist die neue Platte eine Huldigung der alten Rock-Götter wie MOTÖRHEAD, STATUS QUO und THE WHO.

Während der Aufnahmen, hat das Trio aus Hannover und Stuttgart neben 14 eigenen Songs auch vier Coversongs eingespielt, die nur in einer limitierten Box erhältlich sind. "Wir sind sehr stolz auf unser neues Album. So nah an der Live-Gewalt von NITROGODS waren wir noch nie", kommentiert Gitarrist Henry Wolter.

NITROGODS live:

10.03.17 Schweinfurt – Stattbahnhof

11.03.17 Hechingen – Rock Cafe

25.03.17 Andernach - JUZ Live Club

01.04.17 Zwickau – Club Seilerstrasse

08.04.17 Hannover - Musikzentrum (Nitrofest)

29.04.17 Reinhardsthagen - Weser Metal Meeting

20.05.17 Schwäbisch-Hall – Club Alpha 60

26.05.17 Wuppertal - Live Club Barmen

27.05.17 Arnsdorf - Rainy Days

03.06.17 Aerzen - Schrappmühlen Open Air

09.06.17 Nürtingen - Kuckucksei

10.06.17 Starnberg - Food Rock Festival

16.06.17 Homberg - MISE Open Air

15.07.17 Manrode - Fest Evil



Roadkill BBQ-Tour:

Special guests: MF RUCKUS + KICKIN VALENTINA

29.09.17 Hamburg - Logo

30.09.17 Klingenthal - Gambrinus

01.10.17 Erfurt - From Hell

02.10.17 Mannheim - 7er Club

03.10.17 München - Backstage

04.10.17 Stuttgart - Cann

05.10.17 Düsseldorf - Pitcher

06.10.17 Hagen aTW - Stock

07.10.17 Oldenburg - Cadillac