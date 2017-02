28.02.2017 11:46

Foo Fighters stellten bei Überraschungs-Show zwei neue Songs vor

Haben ihre Bühnen-Auszeit beendet: Foo Fighters

FOO FIGHTERS feierten nach mehr als einem Jahr ihr Live-Comback mit einem Überraschungskonzert in England. Im "Cheese And Grain" in Frome spielten Dave Grohl und Co. immerhin 24 Songs, darunter auch zwei neue Tracks namens 'Keep Your Pretty Promise To Yourself' und 'Run With Me', die ihr unten in den Videomitschnitten selbst begutachten könnt.



Viel Spaß!