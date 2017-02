28.02.2017 11:01

Eisregen: "Fleischfilm"-Album kommt im Mai

Huldigen dem italienischen Kino: Eisregen

EISREGEN melden sich bald mit einem neuen Album zurück: Es wird den Namen "Fleischfilm" tragen und am 5. Mai über Massacre/Soulfood erscheinen. Die zwölfte Platte der Thüringer wird das erste Konzeptalbum der Bandgeschichte sein und sich mit dem italienischen Kino der Siebziger und Achtziger Jahre befassen.

"Wir sind Kinder der Videotheken-Generation und aufgewachsen mit Filmen der Herren Fulci, Argento oder Deodato und vieler weiterer Filmschaffender aus Italien", berichtet Frontmann Michael Roth. "Es gab Überlegungen, das Album als Projekt unter anderem Bandnamen zu veröffentlichen. In den anderthalb Jahren der Arbeit an diesem Werk ist es aber hundertprozentig zu einem EISREGEN-Album gewachsen und trägt alle Charakteristika in sich, für die unsere Band seit Jahrzehnten steht: es ist morbide, höchst kreativ und meilenweit entfernt vom Metal-Mainstream dieser Tage."

EISREGEN live:

04.05.17 Hannover - Musikzentrum

05.05.17 Bochum - Matrix

06.05.17 Leipzig - Hellraiser

07.05.17 Weinheim - Café Zentral

