24.02.2017 20:08

Tokyo Motor Fist zeigen 'Pickin' Up The Pieces'-Video

Haben ihr erstes Album veröffentlicht: Tokyo Motor Fist

TOKYO MOTOR FIST haben zu ihrem Song 'Pickin' Up The Pieces' ein Musikvideo gedreht, das ihr unten in Augenschein nehmen könnt. Die Truppe um Sänger Ted Poley (DANGER DANGER) und Gitarrist Steve Brown (TRIXTER) hat ihr selbstbetiteltes Debütalbum über Frontiers Music veröffentlicht.



Die "Tokyo Motor Fist"-Tracklist:



01. Pickin' Up The Pieces

02. Love Me Insane

03. Shameless

04. Love

05. Black And Blue

06. You're My Revolution

07. Don't Let Me Go

08. Put Me To Shame

09. Done To Me

10. Get You Off My Mind

11. Fallin' Apart