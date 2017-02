24.02.2017 19:51

The Charm The Fury: 'Echoes'-Video ist online

Lassen euch 'Echoes' hören: The Charm The Fury

THE CHARM THE FURY packen den Clip zu ihrem Track 'Echoes' für euch aus. Die in Amsterdam beheimateten Metaller um Sängerin Caroline Westendorp veröffentlichen zudem am 17. März ihr Album "The Sick, Dumb & Happy".



Die Tracklist:



01. Down On The Ropes

02. Echoes

03. Weaponized

04. No End In Sight

05. Blood And Salt

06. Corner Office Maniacs

07. The Future Need Us Not

08. Silent War

09. The Hell In Me

10. Songs Of Obscenity

11. Break And Dominate