24.02.2017 19:41

KXM zeigen 'Noises In The Sky'-Clip

Mit neuem Album in der Hinterhand: KXM

KXM servieren euch den neuen Videoclip zu 'Noises In The Sky', einem nagelneuen Track vom kommenden Album "Scatterbrain". George Lynch (LYNCH MOB, DOKKEN), Doug Pinnick (KING'S X) und Ray Luzier (KORN) bringen die Scheibe am 17. März über Rat Pak Records in Umlauf. Aufgenommen wurde "Scatterbrain" im kalifornischen Steakhouse Studio mit Produzent Chris "The Wizard" Collier, der bereits mit PRONG, LAST IN LINE und FLOTSAM AND JETSAM arbeitete.



Die "Scatterbrain"-Tracklist:



01. Scatterbrain

02. Breakout

03. Big Sky Country

04. Calypso

05. Not A Single Word

06. Obsession

07. Noises In The Sky

08. Panic Attack

09. It's Never Enough

10. True Deceivers

11. Stand

12. Together

13. Angel