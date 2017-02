24.02.2017 19:29

Suicide Silence: 'Dying In A Red Room'-Video veröffentlicht

Predigen Furchtlosigkeit: Suicide Silence

SUICIDE SILENCE haben einen Clip zum Track 'Dying In A Red Room' online gestellt, den ihr euch unten anschauen könnt. Das aktuelle, selbstbetitelte Album der Band ist ab sofort via Nuclear Blast zu haben. Frontmann Eddie Hermida kommentiert 'Dying In A Red Room':



"Der Song soll ein Liebeslied an die Geister sein, die wir mit uns herumtragen. Habe nie Angst, du selbst zu sein, und hör auf dein Herz. Gewisserweise ist es das, was die Band schon immer darstellen wollte. Furchtlosigkeit."