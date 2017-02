24.02.2017 19:07

Warbringer: 'Shellfire' im Stream

Präsentieren ihren bisher schnellsten Track: Warbringer

WARBRINGER lassen ihren neuen Track 'Shellfire' als Audiostream aus dem Sack. Mit dem Song möchten die Thrasher auf ihr kommendes Album "Woe To The Vanquished" aufmerksam machen - die Platte erscheint am 31. März über Napalm Records. Frontmann John Kevill verrät über 'Shellfire':



"Wir wollen euch was zeigen, das einigen die Rübe wegbläst. Wir schrieben diesen Song mit dem Ziel, den bisher schnellsten WARBRINGER-Track zu erschaffen, und das ist uns gelungen. Spielt ihn laut und geht in Deckung!"