24.02.2017 15:36

Sanctuary: Zweiter "Inception"-Trailer ist online

Nach drei Jahrzehnten wieder aufgetaucht: "Inception"

SANCTUARYs lange verloren geglaubten 1986er Demobänder sind heute, von Chris "Zeuss" Harris wiederherstellt, neu gemastert und gemischt, via Century Media unter dem Titel "Inception" erschienen. Zur Feier des Tages spendieren Gitarrist Lenny Rutledge und Co. euch den zweiten Albumtrailer, in dem es unter anderem um jahrzehntealtes Merchandise geht.



Die "Inception"-Tracklist:



01. Dream Of The Incubus

02. Die For My Sins

03. Soldiers Of Steel

04. Death Rider / Third War

05. White Rabbit (JEFFERSON AIRPLANE-Cover)

06. Ascension To Destiny

07. Battle Angels

08. I Am Insane

09. Veil Of Disguise



Viel Spaß mit dem Clip!