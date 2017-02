24.02.2017 14:22

Antropomorphia: 'Murmur Ov The Dead'-Musikvideo ist online

Stellen ihr neues Musikvideo vor: Antropomorphia

ANTROPOMORPHIA haben ein Musikvideo zum Song 'Murmur Ov The Dead' vom neuen Album "Sermon Ov Wrath" veröffentlicht. Der Clip wurde von Maurice Swinkels (LEGION OF THE DAMNED) gedreht und kann unten im Player abgespielt werden.

"Mit der Veröffentlichung von 'Murmur Ov The Dead' betreten wir einen Pfad, der uns musikalisch wie auch lyrisch die dunkelste und erbärmlichste Atmosphäre aufzeigt, gleichzeitig aber sehr persönliche Visionen vermittelt", erzählt Sänger und Gitarrist Ferry Dammen. Das neue Album ist ab heute, dem 24. Februar, erhältlich.

Hier ist die "Sermon Ov Wrath"-Tracklist:

1. Sermon Ov Wrath

2. Suspiria De Profundus

3. Murmur Ov The Dead

4. Ad Me Venite Mortui (Intro)

5. Crown Ov The Dead

6. Sinful Rapture

7. Within Her Pale Tomb Ov Putrid Lust

8. The Blistering Splendour Ov Darkness

9. In Bestial Decadence

Viel Spaß mit 'Murmur Ov The Dead'!

