24.02.2017 13:46

Sainted Sinners: 'Maybe She's Got Balls'-Video ist online

Veröffentlichen heute ihr Debüt-Album: Sainted Sinners

SAINTED SINNERS veröffentlichen, pünktlich zum Releasedatum des selbstbetitelten Debüt-Albums, den Videoclip zum Song 'Maybe She's Got Balls'. Das Video gibt es unten im Player zu sehen.

"Die Lyrics handeln vom Nachtleben und einem Typen, der zu gelangweilt ist, etwas Neues zu erleben. Als er es dann doch tut, schleppt er einen Transvestit ab", berichtet Sänger David Reece lachend.

SAINTED SINNERS setzen sich aus dem Gitarristen Frank Pané, AXEL RUDI PELL-Keyboarder Ferdy Doernberg, dem Sänger David Reece (Ex-ACCEPT), Malte Frederik Burkert am Bass und dem Schlagzeuger Berci Hirleman zusammen.

Hier ist die "Sainted Sinners"-Tracklist:

1. Knight Of The Long Knives

2. Beauty In The Beast

3. Maybe She's Got Balls

4. We're All Sainted Sinners

5. Blue Lightning Man

6. The Love That I Have Found

7. Did You

8. In Need

9. Evangeline

10. Shine Diamond Girl

11. Truth Is A Lie

Viel Spaß mit 'Maybe She's Got Balls'!

