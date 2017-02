23.02.2017 16:23

Ayreon: 'Everybody Dies'-Lyricvideo ist online

Erscheint im Mai: "The Source" von Ayreon

AYREON-Mastermind Arjen Lucassen präsentiert heute den neuen Lyric-Clip zum Song 'Everybody Dies', der auf dem kommenden Langspieler "The Source" vertreten sein wird. Am 28. April erscheint der Langspieler bei Mascot. "Macht euch bereit für Armageddon - hier ist 'Everybody Dies'", stimmt euch Lucassen auf die Nummer ein.



"The Source" ist ein Konzeptalbum, das sechs Milliarden Jahre in der Zukunft spielt. Die Handlung ereignet sich auf dem Planeten Alpha, auf dem die künstliche Intelligenz die menschliche schon lange übertrumpft hat und wo eine globale Krise, ökologische und politische Katastrophen drohen, die Menschheit auszulöschen. Als Gastsänger sind auf "The Source" unter anderem James LaBrie (DREAM THEATER), Floor Jansen (NIGHTWISH), Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN) und Tobias Sammet (EDGUY, AVANTASIA) dabei.



Viel Spaß mit 'Everybody Dies'!