23.02.2017

Chris Jericho: Neue Blood-Divisions-EP kommt im März

Das Cover von "Cardinal One"

BLOOD DIVISIONS, das Projekt von Ex-Wrestling Star Chris Jericho, wird eine neue EP mit dem Titel "Cardinal One" via Metal Blade veröffentlichen. Die EP wird Coversongs von Hard-Rock-Klassikern und eigene Stücke enthalten. Der Erlös der Platte soll für einen guten Zweck an "Rock And Rescue" gehen. Hier gibt es vorab die UFO-Coverversion von 'Hot 'N' Ready'.

Die Gründungmitglieder Chris Jericho (FOZZY), David Austin (NASTY SAVAGE) und Ed Aborn (INTERSONIC CYBER SYMPHONY) haben eine ganze Riege an Gastmusikern gewinnen können. So hört man unter anderem ehemalige und aktuelle Mitglieder von OBITUARY, DEATH, SIX FEET UNDER, ICED EARTH, SEBASTIAN BACH, DEICIDE und MASSACRE.

"Es ist ein Mix aus mächtigem Thrash, virtuoser Technik und 70er Hard-Rock-Melodien.", beschreibt Jericho und ergänzt: "Es ist mir eine Ehre, ein Teil des Projektes zu sein. Würde ich nicht selbst spielen, wäre ich ein Fan."

Hier ist die "Cardinal One"-Tracklist:

1. The Morgue (NASTY SAVAGE-Cover)

2. Hot 'N' Ready (UFO-Cover)

3. March Of The Machine Elves

4. Top Of The Bill (SCORPIONS-Cover)

5. Return To The Garden Of Temptation

6. No Sympathy (NASTY SAVAGE-Cover)

