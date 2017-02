23.02.2017 16:06

Rob Zombie ergatterte Sprechrolle in "Guardians Of the Galaxy Vol. 2"

Rob Zombie, der selbst schon im Filmgeschäft Fuß gefasst hat, durfte für den Marvel-Streifen "Guardians Of The Galaxy Vol. 2" eine Sprechrolle aufnehmen, wie er auf seinem Instagram-Profil verrät. Ein gemeinsames Foto mit Filmemacher James Gunn kommentiert Zombie: "Mit James Gunn bei Disney, nehme eine Stimme für Guardians Of The Galaxy 2 auf." Bereits im ersten Teil hatte Rob den Part des Ravager-Navigators gesprochen.