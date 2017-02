23.02.2017 15:02

Dream Theater: Kein Interesse an Portnoy-Rückkehr

DREAM THEATER haben keine Pläne, ihren alten Schlagzeuger und Gründungsmitglied Mike Portnoy wieder in die Band zu holen. Das sagten Gitarrist John Petrucci und Keyboarder Jordan Rudess in einem Interview in den Niederlanden. Das Video gibt es unten im Player.

Mike Portnoy ist während der DREAM THEATER-Tour im Jahr 2010 plötzlich ausgestiegen und wurde durch Mike Mangini (ANNIHILATOR, EXTREME, STEVE VAI) ersetzt. Später bereute Portnoy seine Entscheidung, wurde aber von der Band abgewiesen.

Derzeit spielen DREAM THEATER eine Europa-Tour im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums von "Images And Words". "Es gibt keine Pläne, dass wir Mike wieder in die Band holen. Er ist großartig und hat viele, viele Projekte momentan", betont Petrucci. "Ich glaube nicht, dass er momentan Zeit dafür hat."

Mike Portnoy gab in einem früheren Interview an, dass er stolz auf alles sei, was er mit DREAM THEATER erreicht habe. "Es war mein Baby und ich habe die Hälfte meiner Lebenszeit damit verbracht. Ich habe ein Erbe hinterlassen und manche Leute sehen mich immer noch in der Band", berichtete der 49-Jährige und ergänzte: "Ich glaube nicht, dass es passieren wird und ich würde auch kein Geld darauf wetten. Wenn es aber trotzdem zustande kommen würde, wäre ich sicherlich dabei. Ich liebe die Musik und die Jungs nach wie vor, aber ich plane nicht damit. Ich bin momentan glücklicher als jemals zuvor."

