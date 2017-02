23.02.2017 14:28

Nervochaos: 'Moloch Rise'-Lyricvideo veröffentlicht.

Stellen die erste "Nyctophiliac"-Single vor: Nervochaos

NERVOCHAOS zeigen mit 'Moloch Rise' den ersten Song des kommendem Albums "Nyctophilia", das 7. April via Greyhaze veröffentlicht wird. Das Video gibt es unten im Player. Die brasilianischen Todesmetaller hat es für die Aufnahmen in das italienische Como gezogen, um mit dem Produzenten Alex Azzali zusammen das Album zu produzieren. Die sechste Platte der Südamerikaner ist nach eigenen Angaben das morbideste und intensivste Werk der Bandgeschichte.

Hier ist die "Nyctophiliac"-Tracklist:

1. Moloch Rise

2. Ritualistic

3. Ad Maiorem Satanae Gloriam

4. Season of the Witch

5. Waters of Chaos

6. The Midnight Hunter

7. Rites of the 13 Cemeteries

8. Vampiric Cannibal Goddess

9. Stained with Blood

10. Lord Death

11. Dead End

12. World Aborted

13. Live Like Suicide

Viel Spaß mit 'Moloch Rise'!