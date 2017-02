23.02.2017 14:17

The Exploited trauern um von Nazis erstochenen Fan

Stellen sich klar gegen Rassismus und Faschismus: The Exploited

Nach einem THE EXPLOITED-Konzert in St. Petersburg wurde ein russischer Fan von Neonazis mit einem Messer erstochen. Wie sowohl Fans der Band als auch die russische Nachrichtenseite "L!fe" berichten, soll es nach der Show nahe dem Club Cosmonaut zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 27-jährigen Fan und einer Gruppe von Neonazis gekommen sein, die den Hitlergruß zeigten. Nachdem das Opfer die Gruppe dazu aufforderte, dies einzustellen, stachen die flüchtigen Täter mit einem Messer in den Bauch des Mannes, der noch im Notarztwagen seinen Verletzungen erlag. THE EXPLOITED ließen wenige Tage darauf in einem Statement verlauten: "Unser Beileid geht an die Familie des Opfers, und hoffentlich kriegen sie die Leute, die das getan haben. Verdammte dreckige Fotzen."



Vorwürfe einiger Fans, THE EXPLOITED hätten sich bei ihren Shows nicht deutlich genug von Fans mit rechter Gesinnung distanziert, weisen Wattie Buchan und Co. von sich: "Wenn wir bei unserem Konzert irgendein Arschloch gesehen hätten, wie es den Hitlergruß macht, hätten wir den Kerl eigenhändig rausgekegelt. Nazi-Skins und -Punks sind Arschlöcher und NICHT bei unseren Konzerten willkommen, NIEMALS mehr."