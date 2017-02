23.02.2017 14:07

While She Sleeps: 'Silence Speaks'-Video ist online

While She Sleeps in ihrem neuen Studio

WHILE SHE SLEEPS haben mit 'Silence Speaks' feat. Oli Sykes (BRING ME THE HORIZON) einen weiteren Track ihres kommenden Albums "You Are We" veröffentlicht, das am 21. April via Arising Empire erscheinen wird.

Die Metalcore-Combo verwandelte ein leeres Lagerhaus in ihrer Heimatstadt Sheffield in ihr eigenes Mehrzweckstudio, um ihr neues Album zu produzieren. "Dieses neue Haus bietet uns viel mehr kreativen Platz. Wir haben ein Studio und ein Wohnzimmer", berichtet Sänger Lawrence Taylor und fügt hinzu: "Wir haben jetzt genug Platz, um als Band die Dinge zu erreichen, die wir erreichen wollen. Das wird für viele Jahre unser Zuhause sein."

Viel Spaß mit 'Silence Speaks'!

Online-Redaktion Online-Redaktion