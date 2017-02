22.02.2017 18:50

At The Drive-In: 'Incurably Innocent'-Lyricvideo ist online, "in•ter a•li•a"-Album kommt im Mai

Melden sich zurück: At The Drive-In

AT THE DRIVE-IN melden sich mit dem Lyric-Clip zu ihrer neuen Single 'Incurably Innocent' zurück - hört euch den Track weiter unten im Player an. Am 5. Mai schieben die Texaner das Studiowerk "in•ter a•li•a" (lat. für "unter anderem") nach, das von Omar Rodriguez-Lopez und Rich Costley in der Sound Factory in Hollywood produziert wurde. 'Incurably Innocent' ist laut Frontmann Cedric Bixler-Zavala "ein Song über sexuellen Missbrauch und darüber, endlich darüber sprechen zu können".

Die "in•ter a•li•a"-Tracklist:



1. No Wolf Like The Present

2. Continuum

3. Tilting At The Univendor

4. Governed By Contagions

5. Pendulum In A Peasant Dress

6. Incurably Innocent

7. Call Broken Arrow

8. Holtzclaw

9. Torrentially Cutshaw

10. Ghost-Tape No.9

11. Hostage Stamps