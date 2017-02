22.02.2017 18:33

Full Of Hell: "Trumpeting Ecstasy" erscheint im Mai

Ab 5. Mai zu haben: "Trumpeting Ecstasy"

FULL OF HELL veröffentlichen am 5. Mai via Profound Wave ihren neuen Silberling "Trumpeting Ecstasy". Gemeinsam mit Produzent Kurt Ballou nahmen die Experimental-Deather die Scheibe in den GodCity Studios auf. Als Gäste könnt ihr auf dem Album Aaron Turner (SUMAC), Nate Newton (CONVERGE), Andrew Nolan und Nicole Dollanganger hören.



Die "Trumpeting Ecstasy"-Tracklist:



01. Deluminate

02. Branches Of Yew

03. Bound Sphinx

04. The Cosmic Vein

05. Digital Prison

06. Crawling Back To God

07. Fractured Quartz

08. Gnawed Flesh

09. Ashen Mesh

10. Trumpeting Ecstasy

11. At The Cauldron's Bottom