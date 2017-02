22.02.2017 18:19

Infernal Majesty: "No God"-Album erscheint im April

Die neue Infernal-Majesty-Platte: "No God"

INFERNAL MAJESTY feiern ihr 30-jähriges Bandjubiläum mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums "No God". Am 14. April kommt der Langspieler der kanadischen Thrasher via High Roller Records in die Läden. Fronter Chris Bailey freut sich schon auf den Release: "Wenn deine harte Arbeit, Gedanken und Ideen endlich Realität werden, ist das ein fantastisches Gefühl."



"No God" entstand mit zwei neuen Bandmitgliedern: Bassist Eric Dubreuil wurde von Daniel Nargang ersetzt, während Kiel Wilson die Schlagzeugstöcke von Kris DeBoer übernahm.



Als kleinen Vorgeschmack könnt ihr euch im Anschluss das Video zu 'House Of War' ansehen: