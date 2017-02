22.02.2017 18:01

Soen: 'Opal'-Video veröffentlicht

Promoten ihr neues Album: Soen

SOEN stellen euch ihren neuen Videoclip zum Song 'Opal' vor, der vom aktuellen Album "Lykaia" stammt. Die Progressive-Rocker um Schlagzeuger Martin Lopez (ex-OPETH, ex-AMON AMARTH) und Sänger Joel Ekelöf haben ihr neustes Werk am 3. Februar via UDR in Umlauf gebracht und zuvor in den schwedischen Studios Ghost Ward, Studio Gröndal und Deep Well aufgenommen. Gitarrist Marcus Jidell selbst produzierte die Scheibe, den Mix übernahm Stefan Boman.



Die "Lykaia"-Tracklist:



01. Sectarian

02. Orison

03. Lucidity

04. Opal

05. Jinn

06. Sister

07. Stray

08. Paragon