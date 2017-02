22.02.2017 16:17

Danko Jones: 'My Little RnR'-Video ist online

Lieben Blut, Gedärme und Rock 'n' Roll: Danko Jones

DANKO JONES haben einen neuen Clip zu ihrem Song 'My Little RnR' für euch ausgepackt, den ihr unten im Player unter die Lupe nehmen könnt. Am 3. März legen die kanadischen Rocker nach und bringen ihr Album "Wild Cat" via AFM in die Plattenläden. Fronter und Band-Namensgeber Danko Jones verrät zum Video:



"Das ist ein cooles Stop-Motion-Video mit einem Horror-Thema, aus der Sicht eines blutsaugenden Vampirs. Wer liebt nicht Blut. Gedärme und Rock 'n' Roll?"



Viel Spaß mit dem Clip!