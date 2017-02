22.02.2017 15:54

Bad Brains: Paul "HR" Hudson hat Hirn-OP gut überstanden

Erholt sich von seiner OP: Paul Hudson

BAD BRAINS-Fronter Paul "HR" Hudson konnte nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne endlich wegen unerträglicher Kopfschmerzen, die von einer neurobiologischen Krankheit namens SUNCT-Syndrom herrühren, am Hirn operiert werden. Den Filmemachern der Dokumentation "Finding Joseph I: An Oral History Of HR From Bad Brains" bestätigten, dass der Eingriff erfolgreich war: "HRs Operation ist gut gelaufen. Er liegt nun auf der Intensivstation. Seine Frau Lori sagt, er sehe gut aus."

Hudson steht nun eine zweimonatige Regenerationsphase bevor. Gute Besserung, HR!