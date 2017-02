22.02.2017 14:58

Destruction: Crowdfunding-Kampagne für "Thrash Anthems II" gestartet

Wagen sich ans Crowdfunding: Destruction

DESTRUCTION wollen mit "Thrash Anthems II" nach zehn Jahren endlich den Nachfolger ihrer Klassiker-Neuaufnahme "Thrash Anthems" veröffentlichen, auf dem Schmier und Co. Tracks wie 'The Ritual', 'Confused Mind' und 'United By Hatred' neues Leben einhauchen. Um das nötige Kleingeld für dieses Vorhaben zusammen zu bekommen, haben die Thrasher eine Crowdfunding-Aktion bei PledgeMusic gestartet, wo ihr, je nach Geldbeutel, verschiedene Packages erstehen könnt.



"Wir haben noch nie ein Album ohne Plattenfirma produziert, das ist also eine ganz schöne Herausforderung für uns", so Schmier im Namen der Band. "Wir werden in Zukunft auch weiterhin mit Nuclear Blast zusammenarbeiten, aber dieses Projekt ist ein ganz exklusives mit unseren Fans überall auf der Welt!"



Wenn ihr DESTRUCTION unterstützen möchtet, schaut an dieser Stelle vorbei!