22.02.2017 14:44

A Perfect Circle: Erstes Bild des 2017er Line-ups veröffentlicht

Arbeiten an neuer Musik: A Perfect Circle

A PERFECT CIRCLE haben das erste Bandfoto in diesem Jahr veröffentlicht und somit indirekt bestätigt, dass es seit der letzten Tour vor vier Jahren keinen Besetzungswechsel in der Band zu verzeichnen gibt. Neben Frontmann Maynard James Keenan (TOOL) sind auch wieder die Gitarristen Billy Howerdel und James Iha sowie Basser Matt McJunkins und Schlagzeuger Jeff Friedl mit an Bord.



Noch dieses Jahr soll es neue Musik der Progressive-Rocker zu hören geben, die an ihrem ersten neuen Studioalbum seit der 2004 erschienen Platte "eMOTIVe" werkeln. Horwedel hofft: "Wir versprechen zwar nichts, aber ich habe das feste Ziel, mein Bestes zu tun, damit wir auf der kommenden Tour einige neue Tracks spielen - mit dem Vorhaben, dass sehr schnell darauf neue Musik erscheint."