23.02.2017 16:00

Black Mirrors feiern 'Funky Queen'-Videopremiere

Hat ihre Jungs im Griff: Black-Mirrors-Frontfrau Marcella

BLACK MIRRORS enthüllen bei uns ihr nagelneues Video zum Song 'Funky Queen' - schaut euch den Clip unten im Player an! 'Funky Queen' ist der Titelsong der gleichnamigen Debüt-EP, die am 3. März via Napalm Records in die Plattenläden kommt. Wenn ihr gern mehr von den belgischen Rockern um Frontfrau Marcella Di Troia hören wollt, schaut auf ihrer Facebook-Seite vorbei oder besucht eines ihrer anstehenden Konzerte!



HORISONT & BLACK MIRRORS live:



16.03.17 Hamburg - Logo

17.03.17 Siegen - Vortex

18.03.17 Düsseldorf - Pitcher

23.03.17 München - Backstage

25.03.17 CH-Pratteln - Z7

26.03.17 AT-Wien - Das Bach

27.03.17 AT-Salzburg - Rockhouse

28.03.17 Mörlenbach-Weiher - Live Music Hall

29.03.17 Lichtenfels - Paunchy Cats

30.03.17 Berlin - Privatclub



Film ab für 'Funky Queen'!