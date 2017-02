22.02.2017 16:00

Disperse streamen komplettes "Foreword"-Album

Ab 24. Februar im Handel: "Foreword" von Disperse

DISPERSE haben ein Herz für ihre Fans und streamen daher noch vor der offiziellen Veröffentlichung bei uns ihr Album "Foreword" in voller Länge! Am 24. Februar erscheint der Langspieler via Season Of Mist, bestellen könnt ihr die Platte im Online-Shop des Labels.

Das dritte Album der Progressive-Rocker wurde von Vorbildern wie PINK FLOYD, DREAM THEATER und CYNIC inspiriert und mit Elementen von Metal bis Jazz kombiniert. Wenn ihr mehr über das polnisch-englische Quartett erfahren wollt, schaut auf der offiziellen Facebook-Seite vorbei.



Die "Foreword"-Tracklist:



01. Stay

02. Surrender

03. Bubbles

04. Tomorrow

05. Tether

06. Sleeping Ivy

07. Does It Matter How Far?

08. Foreword

09. Neon

10. Gabriel

11. Kites



DISPERSE sind:



Jakub Żytecki: Gitarre

Rafał Biernacki: Vocals, Keyboards

Mike Malyan: Drums

Bartosz Wilk: Bass



Und nun dreht die Lautsprecher auf und viel Spaß mit der kompletten "Foreword"-Scheibe!