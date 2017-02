21.02.2017 19:06

Mastodon: Dritte "Emperor Of Sand"-Studio-Webisode veröffentlicht

Dreht sich um die Vergänglichkeit: "Emperor Of Sand"

MASTODON weihen euch im dritten Video aus dem Studio tiefer in die Entstehung ihres kommenden Konzeptalbums "Emperor Of Sand" ein. Ab dem 31. März findet ihr die Scheibe der Atlanta-Combo beim Plattenhändler eurer Wahl. Troy Sanders erklärt, wie eine Häufung von Krebsdiagnosen im familiären Umfeld der Band das Konzept des Albums beeinflusste:



"Wir denken über die Sterblichkeit nach. Das Album ist also auch eine direkte Reaktion auf die letzten zwei Jahre. Wir neigen dazu, uns von den ganz realen Dingen in unserem Leben inspirieren zu lassen."



Die "Emperor Of Sand"-Tracklist:



01. Sultan's Curse

02. Show Yourself

03. Precious Stones

04. Steambreather

05. Roots Remain

06. Word To The Wise

07. Ancient Kingdom

08. Clandestiny

09. Andromeda

10. Scorpion Breath

11. Jaguar God