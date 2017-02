21.02.2017 18:50

Avatarium: "Hurricanes And Halos"-Album kommt im Mai

Stolz auf "Hurrcianes And Halos": Jennie-Ann Smith

AVATARIUM kündigen für den 26. Mai ihr drittes Studioalbum "Hurricanes And Halos" an. Die Doomer um Frontfrau Jennie-Ann Smith und Bassist Leif Edling (CANDLEMASS) werden euch via Nuclear Blast mit acht neuen Songs versorgen. Sechs Tracks stammen aus Edlings Feder, am Schreiben der anderen zwei Nummern beteiligten sich diesmal Jennie-Ann und Gitarrist Marcus Jidell, der das Album auch produzierte. David Castillo mischte die Scheibe in den Ghost Ward Studios, während Jens Bogren das Mastering übernahm.



""Hurricanes And Halos" aufzunehmen war eine emotionale Achterbahnfahrt für mich und ich denke, das führte stark zu der reinen und unverfälschten Energie auf diesem Album", so Smith. "Ich bin sehr stolz auf das, was wir hier gemeinsam erschaffen haben!"