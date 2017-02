21.02.2017 18:28

Sanctuary: "Inception"-Trailer veröffentlicht

Erblickt endlich das Licht der Welt: "Inception"

SANCTUARY legen euch im untenstehenden Trailer ihren Langspieler "Inception" ans Herz, auf dem lange verloren geglaubte Demoaufnahmen von 1986 in wieder aufbereiteter, remixter und remasterter Version zu hören sind. Chris "Zeuss" Harris machte die alten Bänder wieder hörbar, die Gitarrist Lenny Rutledge auf wundersame Weise in seiner Scheune fand. Am 24. Februar erscheint "Inception" via Century Media.



Die "Inception"-Tracklist:



01. Dream Of The Incubus

02. Die For My Sins

03. Soldiers Of Steel

04. Death Rider / Third War

05. White Rabbit (JEFFERSON AIRPLANE-Cover)

06. Ascension To Destiny

07. Battle Angels

08. I Am Insane

09. Veil Of Disguise