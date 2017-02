21.02.2017 15:46

Vuur: Anneke Van Giersbergens neue Band zeigt Studio-Report

Arbeiten hart am neuen Album: Vuur

VUUR, die neue Band der Sängerin Anneke van Giersbergen (Ex-THE GATHERING), hat ein Video veröffentlicht, das die Truppe bei den Aufnahmen für ein neues Album im Studio zeigt. Neben Anneke selbst werden der Schlagzeuger Ed Warby (HAIL OF BULLETS, AYREON), die Gitarristen Jord Otto (MY PROPANE), Ferry Duijsens und die beiden STREAM OF PASSION-Musiker Johan Van Stratum am Bass und Sängerin Marcela Bovio an VUUR beteiligt sein

"Das neue Material ist hart, melodisch und progressiv. Wir sind gerade mit dem Songwriting fertig geworden und befinden uns mitten in den Voraufnahmen für das Album", berichtet van Giersbergen. "Wir sind alle so viel getourt und haben verschiedene Länder und Städte gesehen. So dachten wir uns, dass wir ein Konzeptalbum darüber machen."

Ein genaues Release-Datum ist noch nicht bekannt, van Giersbergen hat aber durchblicken lassen, dass es Ende 2017 werden kann.

Viel Spaß mit dem Studio-Report!

