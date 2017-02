21.02.2017 15:20

The Doomsday Kingdom: Dritter Albumtrailer ist online

Spricht über die Besetzung von The Doomsday Kingdom: Leif Edling

THE DOOMSDAY KINGDOM haben den dritten Trailer zu ihrem selbstbetitelten Debütalbum online gestellt. Mainman Leif Edling (CANDLEMASS, AVATARIUM) spricht in dem Clip über das Line-up seiner neusten Combo und verrät, wie er Sänger Niklas Stålvind (WOLF), Gitarrist Marcus Jidell (AVATARIUM, SOEN) und Schlagzeuger Andreas 'Habo' Johansson (NARNIA) für sein Projekt begeistern konnte.



"The Doomsday Kingdom" kommt am 7. April via Nuclear Blast in die Läden. Bis dahin viel Spaß mit dem Trailer!