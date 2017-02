21.02.2017 14:55

The Moth Gatherer: 'This Providence Of Bones' im Stream

Freuen sich auf die neue EP: The Moth Gatherer

THE MOTH GATHERER streamen den Song 'This Providence Of Bones' von ihrer kommenden EP "The Comfortable Low", die am 31. März über Agonia Records in den Handel kommt. Der Song enthält einen Gastauftritt von Dennis Lyxzén (REFUSED, INVSN).

"Nach der "The Earth Is The Sky"-EP von 2015 wollten wir unseren Horizont erweitern, ohne dabei unsere Wurzeln zu vergessen", kommentieren die experimentellen Stoner-Rocker und ergänzen: "Unsere Wurzeln liegen im Hardcore und momentan haben wir eher elektronische Einflüsse. Es ist eine unaufhörliche Reise durch eine raue und schöne Geräuschkulisse."

Hier ist die "The Comfortable Low"-Tracklist:

1. This Providence of Bones (feat. Dennis Lyxzén)

2. Still Life Slumbers Here(feat. Fred Burman)